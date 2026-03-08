Wittnau: Michel Schnarwiler ist gewählt

Mit 346 Stimmen (absolutes Mehr 208 Stimmen) wurde am Sonntag Michel Schnarwiler (Jahrgang 1973) in den Gemeinderat von Wittnau gewählt. Damit ist nun auch der fünfte Sitz besetzt und das Gremium wieder komplett.

Die Stimmbeteiligung lag am Sonntag bei 46,5 Prozent. Das Total der gültigen Wahlzettel betrug 414, das absolute Mehr 208 Stimmen. 50 Stimmen entfielen auf vereinzelte weitere Personen.

Nötig wurde die Ergänzungswahl vom Sonntag, weil am 28. September 2025 mangels Kandidierenden mit Frau Gemeindeammann Denise Schmid, Vizeammann Niklaus Beck, den Gemeinderäten Martina Roth und Oliver Hassler erst vier Sitze im Gemeinderat von Wittnau hatten besetzt werden können. Auch für den 2. Wahlgang am 30. November 2025, inklusive Nachfrist, waren keine Kandidaturen eingegangen. Und so blieb nichts anderes übrig, als noch einmal von vorne zu beginnen. Die Ergänzungswahl vom Sonntag war zwar zahlenmässig der dritte Anlauf, für sie galten aber von Gesetzes wegen wieder die Regeln für den ersten Wahlgang. (sir)