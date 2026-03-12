Wittnau/Küttigen: Führerausweise abgenommen nach Kollisionen

In Wittnau kam ein Automobilist von der Strasse ab und prallte heftig gegen einen Zaun. Bei Küttigen geriet eine Seniorin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei nahm beiden Unfallverursachern den Führerausweis vorläufig ab.



Der Selbstunfall in Wittnau ereignete sich am Mittwoch, 11. März 2026, um 16.15 Uhr auf der Hauptstrasse. Der 70-jährige Fahrer eines Audi fuhr in Richtung Gipf-Oberfrick durch das Dorf und kam plötzlich rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das SUV heftig gegen einen Gartenzaun, wobei die dahinter angelegten Bruchsteine meterweit weggeschleudert wurden. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Schaden am Garten der angrenzenden Liegenschaft ist gross. Aus welchem Grund der 70-Jährige auf dieser unproblematischen Strecke die Kontrolle verlor, ist unklar. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.

Mit 86 Jahren deutlich älter war die Automobilistin, die gegen 22.15 Uhr auf der Staffeleggstrasse oberhalb von Küttigen einen Unfall verursachte. Bei Regen und Dunkelheit war sie auf dieser Ausserortsstrecke talwärts in Richtung Küttigen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stiess seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Auch bei diesem Zusammenstoss wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei nahm auch der 86-Jährigen den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.