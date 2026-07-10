Wittnau begrüsste Neuzuzüger

Ein Abend zum Kennenlernen

Die Damenriege Wittnau führt alljährlich ihren Wok-Abend durch. In diesem Zusammenhang lädt der Gemeinderat alle zwei Jahre jeweils zu Beginn der Veranstaltung die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger von Wittnau ein. In diesem Rahmen werden bei einem Apéro die neuen Einwohner der Gemeinde begrüsst. So auch kürzlich: Frau Gemeindeammann Denise Schmid hiess die rund 40 Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger in Wittnau herzlich willkommen. Den Teilnehmenden wird jeweils durch den Gemeinderat, Vereine, Kirche und Feuerwehr die Kultur des Dorfes nähergebracht. Im Anschluss an den Anlass waren alle zum Essen an dem toll organisierten Wok-Abend der Damenriege eingeladen. Nebst dem Essen war genügend Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen und für angeregte Diskussionen. Im Weiteren trafen dann am frühen Abend auch zahlreiche weitere Besuchende des Wok-Abends ein und die Zugezogenen konnten die weitere Einwohnerschaft aus Wittnau kennenlernen. «Der Gemeinderat dankt der Damenriege Wittnau für die tolle Organisation, die gute Zusammenarbeit und das leckere Essen», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)