Wittnau: Alkoholisierter Automobilist verunfallt

Am Samstagnachmittag kam ein Automobilist in Wittnau von der Strasse ab, prallte gegen einen Baum und kam schliesslich im Wiesland zum Stillstand. Der Lenker wurde verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Eine Drittperson meldete der Kantonalen Notrufzentrale am Samstag, 28. Februar 2026, kurz nach 14.00 Uhr, einen Selbstunfall auf der Kienbergstrasse in Wittnau. Rettungsdienst und Polizei trafen vor Ort auf einen stark deformierten Volvo. Das Fahrzeug war von der Strasse abgekommen, gegen einen Baum geprallt und kam folglich in einer Wiese zum Stillstand. Der 63-jährige Lenker war verletzt, aber ansprechbar. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit zeigte sich, dass der Automobilist stark alkoholisiert unterwegs war. An seinem Volvo entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeugwrack. Der Führerausweis wurde dem 63-jährigen Automobilisten zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mgt)