Wirt getötet: Tatverdächtiger verhaftet

Ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger steht im dringenden Verdacht, in den Morgenstunden des vergangenen Montags einen 50-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen in dessen Gaststätte in Badisch Rheinfelden getötet zu haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen ehemaligen Angestellten des Gastwirts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach – wurden am Dienstag durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Lörrach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Badisch Rheinfelden sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen. Seit Montag arbeitet eine Sonderkommision in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Freiburg mit Hochdruck an der Aufklärung des Tötungsdeliktes in Badisch Rheinfelden. Unter Federführung der Kriminalpolizeidirektion Freiburg und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurden noch am selben Tag Durchsuchungen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Rahmen dieser Massnahmen konnte der Tatverdächtige am Dienstagabend in einer Wohnung in Badisch Rheinfelden angetroffen und festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Lörrach vorgeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. «Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen», wie die Polizei weiter mitteilt.