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«Wir stehen das gemeinsam durch»

  28.07.2026 Wittnau
Öffentliche Anlagen wie der Sportplatz werden schon lange nicht mehr bewässert. Foto: Simone Rufli
Öffentliche Anlagen wie der Sportplatz werden schon lange nicht mehr bewässert. Foto: Simone Rufli

«Wochenlang hohe Temperaturen und kein Regen in Sicht – für Wittnau, das auf Quellwasser angewiesen ist, eine prekäre Situation», so war es in der NFZ Anfang Juli zu lesen. Die Lage hat sich weiter zugespitzt, wie Frau Gemeindeammann Denise Schmid erklärt.

Simone Rufli

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