«Wir sind überwältigt»

  21.11.2025 Zeiningen
Thomas Waldmeier (links) und Reto Kuoni während ihres Spendenlaufs vom 11. Oktober. Foto: zVg
Am 11. Oktober liefen Thomas Waldmeier und Reto Kuoni 101 Kilometer durchs Fricktal und konnten dadurch einen beträchtlichen Betrag für drei Fricktaler Institutionen sammeln.

11 Stunden und 33 Minuten, 2239 Höhenmeter, knapp 7 Stundenkilometer und 101 ...

