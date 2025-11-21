Am 11. Oktober liefen Thomas Waldmeier und Reto Kuoni 101 Kilometer durchs Fricktal und konnten dadurch einen beträchtlichen Betrag für drei Fricktaler Institutionen sammeln.

11 Stunden und 33 Minuten, 2239 Höhenmeter, knapp 7 Stundenkilometer und 101 Kilometer für das Fricktal …

Während ihres Spendenlaufs vom 11. Oktober durchliefen Thomas Waldmeier und Reto Kuoni das Fricktal von Zeiningen nach Rheinfelden bis Mettau und dem Rhein entlang zurück (die NFZ berichtete).

Vor kurzem schlossen die beiden begeisterten Läufer die Sammelaktion ab und konnten einen Betrag von 28 000 Franken vermelden. «Wir sind überwältigt. Unser Ziel wurde weit übertroffen.» Reto Kuoni und Thomas Waldmeier stellten den gesammelten Betrag folgenden Fricktaler Institutionen zur Verfügung: Leichtathletikverein Fricktal, «Not im Fricktal» – ein Projekt der Soroptimist International Club Fricktal – und der Kinderspitex.

«Die Institutionen sind überglücklich», erklärt Thomas Waldmeier gegenüber der NFZ. Die beiden Sportler freuen sich: «Zahlreiche Spendende haben nicht nur unsere Freude geteilt, sondern auch fleissig Spendengelder zu Gunsten unseres Projekts ‹101 Kilometer für das Fricktal› überwiesen.» Auch am Lauftag selber spürten sie eine grosse Solidarität. Auf verschiedenen Streckenteilen seien sie von Bekannten und Freunden begleitet und unterstützt worden. So sei es zu vielen unvergesslichen Begegnungen gekommen.

«Auf diesem Weg wollen wir uns bei allen, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben, von Herzen bedanken», sagen Thomas Waldmeier und Reto Kuoni. (jtz)