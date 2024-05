In vier Wochen öffnet die GewerbeArena Staffeleggtal

50 Aussteller – darunter auch kleine Betriebe – werden an der GewerbeArena Staffeleggtal (Gast24) vom 24. bis 26. Mai ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Für weitere Attraktivität sorgt ein bunter Unterhaltungs-Mix.

Bernadette Zaniolo

«Wir sind auf Kurs», freut sich OK-Präsident Jürg Rubin und meint damit das angestrebte Ziel von 50 Ausstellern. Rubin, der schon zwei Mal im OK war, jedoch zum ersten Mal den Gesamtlead hat, möchte mit seinem Team am Erfolg der letzten Ausstellung im 2019 anknüpfen. Dabei werden auch neue Wege beschritten. Neu erhalten auch Kleinstbetriebe eine Plattform. «Das muss nicht mit einem eigenen Stand sein», erklärt der OK-Präsident. Damit macht er deutlich, dass es zum Beispiel für Einzelpersonen zeitlich schwierig sei, an zwei oder drei Tagen präsent zu sein. Hier besteht unter anderem die Möglichkeit eines gemeinsamen Standes. «Ja, wir haben auch ein paar Anmeldungen von Kleinstbetrieben und auch von Jungunternehmern», sagt Rubin auf die entsprechende Frage. An der Gewerbe-Arena präsentieren sich zudem zwei Betriebe aus Densbüren, die zum ersten Mal dabei sind.

Die regionalen Gewerbetreibenden werden ihre Angebote und Dienstleistungen im Innen- und Aussenbereich der Turnhalle Herznach zeigen. «Eine solche Gewerbeschau ist eine gute Gelegenheit für das regionale Gewerbe, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. An der Gast24 kommt man auf einfache Weise ins Gespräch mit der Bevölkerung», ist Rubin überzeugt.

Vorträge, Comedy, Geschichte und einiges mehr

«Ja, das tönt schon etwas hoch», sagt Rubin schmunzelnd, angesprochen auf das als «Superlative» angekündigte Unterhaltungsprogramm. Doch einerseits würden attraktive Aussteller und andererseits die Unterhaltung im Arena-Zelt diesem gerecht werden. So gehören etwa ein Vortrag zur Internet-Kriminalität, Comedy mit Fredy Schär oder Ruby’s Geschichte (Philipp Probst) zum Programm. Weiter werden die Feuerwehr Densbüren-Asp zusammen mit jener von Herznach-Ueken, der Forstbetrieb Wid, ein Baumpfleger mit Abseilaktion, eine Hüpfburg, der Bergwerkverein (mit Chlopfplatz), die Jäger sowie die Landwirte für Abwechslung und den einen oder anderen Höhepunkt sorgen.

Zusammen macht es mehr Freude

Die Landwirte des Staffeleggtals zeigen jedoch nicht nur, was in der Region produziert wird, sie sind zusammen mit den Frauen Herznach-Ueken und dem Frauenturnverein auch für die Festwirtschaft im grossen Zelt verantwortlich. Für die Wirtschaft wurde ein eigenes OK bestellt. Im Verpflegungszelt wird einerseits serviert, andererseits besteht auch die Möglichkeit, durch die Foodstände zu schlendern und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Kurzum: An der GewerbeArena Staffeleggtal treffen Gewerbe, Vereine, Kulinarik, Kultur, Natur und Menschen aufeinander. Die ökumenische Feier am Sonntag, um 10 Uhr, steht unter dem Motto «Glaube & Gewerbe»; um 16 Uhr erfolgt die Preisverleihung des Malwettbewerbes (Jury ist das Publikum), an welchem sich die Schulen Staffeleggtal beteiligen.

Und mit wie vielen Besucherinnen und Besuchern rechnet das OK? «10 000 Personen», sagt Jürg Rubin schmunzelnd und ergänzt: «Um wieder das Wort ‹Superlative› ins Spiel zu bringen.» Das Budget liegt zwischen 70 000 und 80 000 Franken. Es wird mit einer «schwarzen Null» gerechnet beziehungsweise, dass die Kosten gedeckt sind.

GewerbeArena in Herznach vom 24. bis 26. Mai, Turnhalle und Umgelände. Eröffnung: Freitag, 24. Mai, 16 Uhr.