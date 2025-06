«Wir sagen danke»

Jubiläumsfest der Feldschützen Kaisten

Seit 150 Jahren ein beständiger Verein, welcher das Kaister Dorfleben prägt – das sind die Feldschützen Kaisten. Das Jubiläumsfest vom vergangenen Samstag als Dankeschön an die Kaister Bevölkerung.

Ludwig Dünner

1875 wurde in Kaisten ein Schützenverein gegründet. Anfänglich waren es sogar deren zwei: die Feldschützen Kaisten, sowie der Schützenbund Kaisten. Im Jahre 1916 schlossen sich die beiden Vereine zusammen und es gab nur noch die Feldschützen Kaisten. Bereits 1921 war es eine kleine Sensation, als bei den Feldschützen Kaisten erstmals die Technik ins Schützen- und Zeigerleben Einzug hielt. Dies war die Installation einer Signalanlage mit Telefon. Die Schiessanlage wurde im Jahre 1990 mit vielen Fronarbeitsstunden der Mitglieder umgebaut und die Zugscheiben durch elektronische Scheiben ersetzt. Zum 100-Jahre-Jubiläum im Jahre 1975 erhielten die Feldschützen eine Vereinsfahne, welche bis heute noch in den Diensten des Vereins steht. Zur Jahrhundertwende feierten die Kaister Schützen ihr 125-jähriges Bestehen und seit dem Jahre 2001 führen sie jährlich im November das Nachtschiessen durch. 2013 wurde in einen Office-Anbau investiert und das eigene Schützenhaus nahm die Formen an, wie es heute noch besteht.

Grosse Investition zum 150-Jahre-Jubiläum

Fürs Jubiläumsjahr wollten die Kaister Schützen ihre Trefferanzeige erneuen. Diese grosse Investition von rund 190 000 Franken kann vom Verein nicht selbst gestemmt werden. So gelangten die Feldschützen mit ihrem Anliegen an den Gemeinderat, welcher dem Vorhaben zustimmte und mit einem Kreditantrag an die Gemeindeversammlung trat. «Unser Verein ist im Dorf nicht nur zu hören, sondern ist auch sichtbar», so der Vereinspräsident Thomas Hermann. «Wenn es in Kaisten Hilfe von Vereinen braucht, dann sind die Schützen meistens dabei», ergänz. Alt-Präsident André Bisig. So sind beide überzeugt, dass dies der Grund war für die einstimmige Annahme des Investitionskredits an der Gemeindeversammlung. Der Jubiläumsanlass vom Samstag war denn auch ein Dankeschön an die Bevölkerung von Kaisten.

Aktiv im Schiesswesen

Die Feldschützen Kaisten zählen zurzeit rund 125 Mitglieder, davon 40, welche aktiv mit einer Lizenz an den Wettkämpfen teilnehmen. Ebenfalls führen die Feldschützen Kaisten jedes Jahr einen Jungschützenkurs durch. Zurzeit erlernen 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Umgang mit einer Waffe. In diesem Jahr zum ersten Mal in einem Jungschützenkurs ist der Anteil der Mädchen höher als jener der Knaben.

Weitere Jubiläumsaktivitäten

Neben dem Jubiläumsanlass vom vergangenen Samstag, bei welchem die Kaister Feldschützen von Helfenden aus den Vereinen Üttlete 1297, Prototypen Kaisten und dem Pétanque Club Fricktal unterstützt wurden, finden in diesem Jahr noch weitere Anlässe statt. So findet am 19./20. September und 27./28. September 2025 das Jubiläumsschiessen in Kaisten statt. Die offizielle Feier zum 150-jährigen Bestehen findet am 4. Oktober 2025 in der Turnhalle Kaisten statt.