«Wir machen kein Geheimnis daraus»

Wenn Brian Steven Schwank am 14. Juni in den Gemeinderat von Böztal gewählt werden sollte, dann ist das kein Problem. Die Kandidatur des Lebenspartners von Vizeammann Michael Frauchiger erfolgt in Übereinstimmung mit dem ...

Aussergewöhnliche Konstellation bei Ersatzwahl in Böztal

Wenn Brian Steven Schwank am 14. Juni in den Gemeinderat von Böztal gewählt werden sollte, dann ist das kein Problem. Die Kandidatur des Lebenspartners von Vizeammann Michael Frauchiger erfolgt in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Simone Rufli

Mit dem Rücktritt von Alexander Zürcher wird ein Sitz im Gemeinderat frei. Die Ersatzwahl ist für den 14. Juni angesetzt. Die beiden offiziellen Kandidaten sind der ehemalige Gemeinderat Roger Frey (Jahrgang 1967, Bözen) und Brian Steven Schwank (Jg. 1992, Effingen) beide parteilos (die NFZ berichtete). Für Gesprächsstoff sorgt im Vorfeld dieser Wahl der Umstand, dass Brian Schwank der Lebenspartner von Vizeammann Michael Frauchiger ist; von grundsätzlichen Fragen zur Zulässigkeit der Kandidatur bis zur Frage, welche Auswirkungen die Konstellation auf die Zusammenarbeit im Gemeinderat haben könnte.

«Wir gehen mit Situation offen um»

«Wir können das verstehen», erklärt Michael Frauchiger, als ihn die NFZ kontaktiert. «Wir machen kein Geheimnis aus unserer Beziehung und gehen mit der Situation offen um, wenn wir darauf angesprochen werden. Wir haben aber nicht das Gefühl, dass es ein grosses Thema ist. Die Leute, die uns kennen, unterstützen uns.» Tatsächlich steht der Kandidatur von Brian Schwank nichts entgegen. Das kantonale Unvereinbarkeitsgesetz verbietet einzig Verwandten und Verschwägerten bis und mit dem 2. Grade, Ehegatten und eingetragenen Partnern eine Mitgliedschaft in der gleichen Behörde (§1 Abs. 1) nicht aber Personen, die befreundet sind und im gleichen Haushalt leben. Michael Frauchiger fragt: «Wo ist der Unterschied zu anderen guten Freunden, die gemeinsam in einem Gemeinderat sitzen?» Er betont auch, er werde mit jedem gewählten Gemeinderat gut und gerne zusammenarbeiten: «Schön ist, dass die Böztalerinnen und Böztaler eine Wahl haben. Ich wünsche beiden Kandidaten viel Glück.»