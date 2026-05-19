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«Wir machen kein Geheimnis daraus»

  19.05.2026 Böztal
Michael Frauchiger, Vizeammann von Böztal. Foto: Archiv NFZ
Michael Frauchiger, Vizeammann von Böztal. Foto: Archiv NFZ

Aussergewöhnliche Konstellation bei Ersatzwahl in Böztal

Wenn Brian Steven Schwank am 14. Juni in den Gemeinderat von Böztal gewählt werden sollte, dann ist das kein Problem. Die Kandidatur des Lebenspartners von Vizeammann Michael Frauchiger erfolgt in Übereinstimmung mit dem ...

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