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«Wir haben nichts gegen Weiss»

  31.07.2026 Wittnau
Der Nachwuchs sticht mit seinen «alten Trikots» aus der Menge. Foto: zVg
Der Nachwuchs sticht mit seinen «alten Trikots» aus der Menge. Foto: zVg

Seit Kurzem sind die Wittnauer-Radler in Trikots und Hosen mit neuem Design unterwegs. Das Tenu ist jetzt etwas moderner und einfacher sauber zu halten.

August Widmer

«Wir haben zwar die bisherigen Farben grösstenteils ins neue Design übernommen. Aber die Trikots und Rennhosen ...

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