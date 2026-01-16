Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Wir bleiben nicht stehen»

  16.01.2026 Wirtschaft
«Wir wollen den Trends voraus sein und sie prägen, so wie wir das mit den alkoholfreien Bieren in der Schweiz getan haben», erklärt Thomas Amstutz.
«Wir wollen den Trends voraus sein und sie prägen, so wie wir das mit den alkoholfreien Bieren in der Schweiz getan haben», erklärt Thomas Amstutz.

Die Brauerei Feldschlösschen feiert 2026 ihr 150-Jahr-Jubiläum. CEO Thomas Amstutz erklärt im Interview, wie er die Zukunft der Getränkebranche sieht.

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Amstutz, Feldschlösschen kann auf eine lange Geschichte ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote