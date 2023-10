Winterquartier für unsere stacheligen Freunde

Igelhaus-Bau in Böztal

Vergangenen Samstag lud die Natur- und Umweltkommission von Böztal ein. Beim Sunnehof in Hornussen zeigte Hansruedi Schüttel zusammen mit Gehilfen, wie ein Winterquartier für Igel gebaut wird.

Ausgangsmaterial waren Bretter, die sie aus Einweg-Paletten gelöst und von Nägeln befreit hatten. Insgesamt zehn Kinder in Begleitung von Erwachsenen nahmen teil am Werknachmittag. Es hätten noch viel mehr Leute Interesse gehabt, darum wird der Anlass nächstes Jahr eventuell wiederholt. Maschinen und alles nötige Material wie Schrauben, Leim etc. wurden zur Verfügung gestellt. Da die Sägen laut sind, wurden zum Schutz des Gehörs Ohrstöpsel verteilt.

Das Igelhaus konnten die Teilnehmer am Ende des Nachmittags nach Hause mitnehmen. Dann ist es wichtig, eine gute Stelle im Garten für das Haus zu finden. Die wichtigsten Kriterien sind: ein wettergeschützter Ort, der Eingang muss vom Wetter abgewandt sein, der Untergrund muss trocken sein, durch Reisig und Gebüschen sollte Schutz geboten werden und genug Schatten sollte vorhanden sein. Das Igelhaus muss räubersicher gebaut sein. Der Igel soll ja schliesslich nicht einem Dachs zum Opfer fallen. Ins Haus legt man etwas Laub und eventuell etwas Stroh als Nistmaterial. Hügel aus Blättern und Zweigen drumherum und darüber verstecken das Haus gut. Eine Folie über dem Laub schützt vor Feuchtigkeit und eine weitere Schicht Laub lässt das Haus ganz verschwinden.

Im Frühjahr (April) erwacht der Igel aus dem Winterschlaf. Dann kann das Häuschen geputzt werden. Das Haus wird dann an seinem Ort gelassen, denn der Igel wird es gerne als Sommerquartier nutzen. (mgt)