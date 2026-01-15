Wintereinbruch im Fricktal

Der Winter hat sich am Wochenende mit starken Schneefällen zurückgemeldet und dabei Bilder von bizarrer Schönheit geschaffen.

Ganz gewöhnliche Alltagsgegenstände, denen man normalerweise keinen zweiten Blick gönnen würde, erscheinen dank des Überzugs mit Pulverschnee plötzlich interessant – freilich muss die Freude beim Anblick der verschneiten Gegenstände manchmal durch einen Mangel an Funktionalität erkauft werden. fricktal.info-Redaktorin Sonja Fasler hat zwei solcher Beispiele festgehalten.(mig)

Bild 1: Ein Schneefahrrad, nur bei Minustemperaturen fahrbar.

Bild 2: Wohin soll‘s gehen?