SG Stein-Münchwilen

Die Schützen aus Stein und Münchwilen trafen sich zum Winterausmarsch beim Bahnhof in Stein, anschliessend Zugfahrt nach Rheinfelden, Nei Nieselregen ging es dann Richtung Saline, über den Rheinweg zum Kraftwerk Ryburg in Möhlin, wo ein wärmendes Feuer und selbstgebackener Speck-Zopf warteten. 22 ausgehungerte Wanderer machten sich auch über die übrigen Leckereien wie Speck und Käse her. Danach hatten sie noch einen längeren Marsch Richtung Warteck in Möhlin vor sich. Dieses Jahr gab es «Gehacktes mit Hörnli und Öpfelmues», bei einigen hatte auch noch ein Dessert Platz. Das neue Menü kam bei allen gut an. (hp/)