Wine und Dine «die Weinregion Bordeaux»

  21.11.2025 Böztal
Präsident Urs Hofer (Mitte) dankt den beiden Referenten Ralph Schneiter (links) und Urs Treier. Foto: zVg
Die Weinfreunde Fricktal trafen sich kürzlich zum letzten Vereinsanlass in diesem Jahr in Bözen. Das Thema des Anlasses war «die Weinregion Bordeaux», moderiert wurde er von Urs Treier und Ralph Schneiter.

Die 68 Anwesenden genossen ein 5-Gang-Menu mit zehn ...

