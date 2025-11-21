Wine und Dine «die Weinregion Bordeaux»

Die Weinfreunde Fricktal trafen sich kürzlich zum letzten Vereinsanlass in diesem Jahr in Bözen. Das Thema des Anlasses war «die Weinregion Bordeaux», moderiert wurde er von Urs Treier und Ralph Schneiter.

Die 68 Anwesenden genossen ein 5-Gang-Menu mit zehn verschiedenen Weinen. Die Weinfreunde lernten auf ihrer kulinarischen Reise viel Wissenswertes kennen: Historisches, geografisches, aber auch einen detaillierten Überblick zu den einzelnen Weinanbaugebieten des Bordelais, vom linken Ufer des Médoc, übers Entre-deux-Mers bis zum rechten Ufer, dem Libournais. Gestreift wurden auch wichtige Themen, wie die Besonderheiten der verschiedensten Bodentypen, der wichtige Einfluss des vom Atlantik geprägten Klimas, sowie der Einfluss aus all diesen Faktoren auf den Rebsortenspiegel, welcher fast schon wie die Lebensversicherung der Winzer anmutet. Kompliziert wurde es dann beim Klassifizierungssystem im Médoc, das bis 1855 zurückreicht, und erst recht, als das chaotisch anmutende Rangierungssystem im St.Emilion behandelt wurde. Fast mit Erleichterung nahm man dann zur Kenntnis, dass in der fast noch berühmteren Appellation Pomerol ein solches System gar nicht wirklich existiert. (mgt)