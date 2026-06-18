Willkommen in Wallbach

Am kommenden Wochenende vom 19. bis 21. Juni, finden in Wallbach die Schweizermeis ter schaf ten der Pontoniere statt. Der Gemeinderat und der Pontonierfahrverein Wallbach heissen die Pontoniere und Gäste in Wallbach herzlich willkommen. Der Gemeinderat wünscht allen aktiv Teilnehmenden ...

Am kommenden Wochenende vom 19. bis 21. Juni, finden in Wallbach die Schweizermeis ter schaf ten der Pontoniere statt. Der Gemeinderat und der Pontonierfahrverein Wallbach heissen die Pontoniere und Gäste in Wallbach herzlich willkommen. Der Gemeinderat wünscht allen aktiv Teilnehmenden spannende Wettkämpfe sowie allen Besucherinnen und Besuchern bereichernde Begegnungen und frohe Stunden in geselliger Runde an unserer Rheinpromenade in Wallbach.

DER GEMEINDERAT WALLBACH