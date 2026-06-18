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Willkommen in Wallbach

  18.06.2026 Wallbach

Am kommenden Wochenende vom 19. bis 21. Juni, finden in Wallbach die Schweizermeis ter schaf ten der Pontoniere statt. Der Gemeinderat und der Pontonierfahrverein Wallbach heissen die Pontoniere und Gäste in Wallbach herzlich willkommen. Der Gemeinderat wünscht allen aktiv Teilnehmenden ...

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