Wildegg: Durch Schüsse verletzt

Bei der Kantonalen Notrufzentrale ging am 14. Dezember, 19.45 Uhr, die Meldung ein, wonach in Wildegg eine verletzte Person Schutz in einer Wohnung suche. Patrouillen der Regionalpolizei Lenzburg und der Kantonspolizei Aargau rückten umgehend aus und trafen auf eine verletzte männliche Person. Dabei handelte es sich um einen 34-jährigen Mazedonier, welcher nach einer Erstversorgung ins Spital überführt wurde.

Der mutmassliche Schütze konnte trotz Grossfahndung noch nicht identifiziert und festgenommen werden. Gemäss jetzigem Erkenntnisstand ergriff er nach der Auseinandersetzung die Flucht mit einem dunklen Jaguar.

Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren. In der Nacht auf Sonntag wurde eine umfangreiche Tatbestandsaufnahme durchgeführt. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Tathergang, den beteiligten Personen und dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich an den Ermittlungsdienst Süd, Telefon 062 835 80 26; ermittlungsued.kripo@kapo.ag.ch) zu wenden. (mgt)