Wildblumen an öffentlichen Wegen

Wildblumen sind wunderschön und nützlich und wertvoll für viele Insekten und Bienen. Oft gedeihen sie nur an diesen Standorten, wo der Boden mager, das heisst nicht gedüngt ist und stellen oft auch eine Rarität in der Pflanzenwelt dar. Öffentliche Wege, die nicht ...

Wildblumen sind wunderschön und nützlich und wertvoll für viele Insekten und Bienen. Oft gedeihen sie nur an diesen Standorten, wo der Boden mager, das heisst nicht gedüngt ist und stellen oft auch eine Rarität in der Pflanzenwelt dar. Öffentliche Wege, die nicht von der Gemeinde unterhalten werden, müssen und sollen auch nicht von privaten Personen nach ihren eigenen Vorstellungen «gepflegt» werden. Dies ist weder sinnvoll noch notwendig, denn diese Vorstellungen entsprechen oft veralteten Ansichten von Naturgedeihen. Liebe Leserinnen und Leser, bin ich denn allein, wenn ich mich aufrege, dass gewisse superordentliche Leute diese abbrennen, abmähen oder ausreissen müssen? Dies auch noch so ziemlich direkt vor der Blütezeit oder während dieser? Genügt es denn nicht, wenn man sein eigenes Gärtchen bis zum geht nicht mehr von allem Unerwünschten befreien muss und nichts stehen lassen will, was nicht im Laden gekauft wurde?

Was ums Himmels Willen geht in diesen Menschen vor sich, dass sie nicht diese seltenen und wunderschönen Geschöpfe der Natur stehen lassen oder ev. sogar bewundern können? Sie tun niemandem etwas zuleide und erfreuen viele andere.

Welche Rücksichtslosigkeit und Überheblichkeit der Natur gegenüber herrschen bei solchen Menschen, die sich dieser überlegen glauben?

CARMEN REISINGER, HERSBERG