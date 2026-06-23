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Wildblumen an öffentlichen Wegen

  23.06.2026 Leserbriefe

Wildblumen sind wunderschön und nützlich und wertvoll für viele Insekten und Bienen. Oft gedeihen sie nur an diesen Standorten, wo der Boden mager, das heisst nicht gedüngt ist und stellen oft auch eine Rarität in der Pflanzenwelt dar. Öffentliche Wege, die nicht ...

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