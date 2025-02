Wiederbelebung auf dem Bözberg

Die Interessengemeinschaft (IG) Vierlinden setzt sich weiter für die Wiederbelebung des historischen Gasthofs «Vierlinden» auf dem Bözberg ein. Im Frühjahr plant die IG, in Absprache mit dem Eigentümer, den Landgasthof mit einer Kleinstgastronomie und einem kleinen Shop mit regionalen Produkten aus dem Jurapark Aargau wieder zu eröffnen.

Der Gasthof «Vierlinden» ist ein historisches Gebäude mit über 200-jähriger Geschichte und gilt als Wahrzeichen des Bözbergs. Als wichtiger Teil des lokalen Kulturerbes hat er eine lange Tradition als Treffpunkt für Einheimische, Wanderer und Touristen. Auf Anfang 2026 plant der Eigentümer die Wiedereröffnung des Landgasthofes; zwischenzeitlich soll das Lokal mit einem kleinen gastronomischen Angebot Touristen, Biker, Wanderer und Ausflügler erfreuen. Dazu werden Ideen gesucht. Die IG Vierlinden lädt daher Interessierte ein, ein Konzept einzureichen.

Der Gasthof liegt aktuell in der Landwirtschaftszone ausserhalb des Baugebietes, was bauliche Anpassungen und eine zeitgemässe Nutzung erschwert. Die vom ehemaligen Fricktaler Nationalrat Peter Bircher initiierte IG Vierlinden setzt sich für den Erhalt und die Wiederbelebung des historischen Gasthofs «Vierlinden» ein. Ziel ist es, das kulturelle Erbe der «Perle des Bözberg» zu bewahren, den Tourismus in der Region zu fördern und die lokale Wirtschaft zu stärken.

Der Gasthof liegt an einer wichtigen Verkehrsader und bietet einen der schönsten Aussichtspunkte in der Region. Eine Wiedereröffnung würde den Tourismus in der Region stärken und die lokale Wirtschaft beleben, heisst es in der Mitteilung weiter. (nfz)