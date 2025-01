Wieder im Halbfinal

Damen 2. Liga von Volley Smash 05 auf Erfolgskurs: Zum dritten Mal in Folge zieht das Damen 2. Liga-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten in den Aargauer Cup-Halbfinal ein – obwohl die Voraussetzungen für das Viertelfinalspiel alles andere als optimal waren. Mit diesem Erfolg kommt das Team seinem Saisonziel ein weiteres Stück näher.

Im Viertelfinal traf das Team von Laufenburg-Kaisten auf den VC Safenwil-Kölliken. Die Voraussetzungen waren für die Fricktalerinnen alles andere als optimal: Von 16 Spielerinnen im Kader waren krankheits- oder arbeitsbedingt nur zehn einsatzbereit, von diesen wiederum waren zwei angeschlagen. Zusätzlich hatten zwei Spielerinnen einen Teil der Ausrüstung – wie Knieschoner – vergessen. Trotz all dieser negativen Vorzeichen war das Ziel klar: ein Sieg musste her – und die paar Schwierigkeiten hielten das Team nicht davon ab.

Unglücklicher Anfang

Der Start ins Spiel verlief jedoch holprig. Das Fricktaler Team agierte nervös, und ungewohnte Fehler schlichen sich ein. Safenwil-Kölliken hielt sich mit konstantem Spiel knapp in Führung. Doch beim Stand von 23:23 bewies Volley Smash 05 Nervenstärke. Ein Servicewinner und ein Missverständnis auf Seiten der Gegner führten zum Gewinn des ersten Satzes für Smash 05, mit 25:23.

Trotz der 1:0-Führung fand das Fricktaler Team nicht zu seinem gewohnten Spielwitz. Nach einem frühen Rückstand kämpfte es sich zwar noch einmal heran, doch zu viele Eigenfehler führten schliesslich dazu, dass der Satz mit 24:26 an Safenwil-Kölliken ging.

Ab Satz drei wie ausgewechselt

Mit Beginn des dritten Satzes drehte Laufenburg-Kaisten jedoch auf. Plötzlich lief einfach alles. Starke Services brachten den Gegner in der Annahme und im Angriffsspiel zunehmend in Schwierigkeiten. Die Blockarbeit des Teams war herausragend – allein in diesem Satz verzeichnete Smash 05 etwa zehn Blockpunkte! Mit einer dominanten Leistung gestand das Team dem Gegner nur 11 Punkte zu.

Im vierten Satz zeigte sich Smash 05 weniger dominant, behielt jedoch klar die Kontrolle. Mit cleveren Angriffen und druckvollen Aufschlägen setzten sie Safenwil-Kölliken unter Druck, und auch der Block machte seinen Job. Am Ende holte sich Smash 05 den Satz mit 25:18 und damit einen verdienten 3:1-Sieg.

Ausblick auf den Halbfinal

Mit diesem Sieg zieht Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten ins Halbfinale des Aargauer Cups ein, das am 2. März in Seon ausgetragen wird. Zunächst liegt der Fokus jedoch auf der Meisterschaft: Nach einem spielfreien Wochenende trifft das Team am Sonntag, 2. Februar, zu Hause in Laufenburg auf Mutschellen. Spielbeginn ist um 17 Uhr. (mgt)