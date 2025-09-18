Immobilien
Wie soll es mit dem Zeininger Mitteldorf weitergehen?

  18.09.2025 Zeiningen
Grossaufmarsch: Die Informationsveranstaltung zum Entwicklungsrichtplan Mitteldorf interessierte 150 Leute. Foto: Janine Tschopp
Rund 150 Personen nahmen am Dienstagabend an der Informationsveranstaltung zum Entwicklungsrichtplan Mitteldorf Zeiningen teil. Es wurden viele Fragen gestellt.

Janine Tschopp

Wie es mit dem Mitteldorf in Zeiningen weitergeht, scheint die Bevölkerung sehr zu ...

