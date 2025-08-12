Wie konnte es soweit kommen?

«Feldschlösschen am Rhein ist in Konkurs». NFZ vom 7. August.

Mit grosser Aufmerksamkeit und mit einem Bedauern las ich von der Schliessung des Feldschlösschen Restaurants in der Marktgasse von Rheinfelden. Ein wundervolles Bijou mitten im Herzen der historischen Altstadt einer Zähringerstadt? Da stellt sich mir doch die berechtigte Frage: Wie konnte man es nur soweit kommen lassen? An der Örtlichkeit, dem alten Gemäuer, der guten zentralen Lage mit florierendem Publikums-Verkehr, der traumhaften Rhein-Terrasse kann es wohl kaum gelegen haben? Oder war es der nicht zu stemmende Pachtpreis? Das ist alles reine Spekulation? Keine Spekulation ist dem gegenüber die Tatsache, dass die Beflaggung am 1. August 2025, dem Schweizer Nationalfeiertag, auffallend gering ausfiel? Es waren schon Jahre dabei, in denen sich fast jedes Haus beflaggt geschmückt zeigte, Quo vadis Schweiz?

AXEL PIERACH, RHEINFELDEN