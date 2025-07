Wie kann man in Zeiten wie diesen noch sowas planen?

Über den geplanten Kreiselschmuck zwischen Rheinfelden und Möhlin

Ich sehe dieses Bauvorhaben und bin ehrlich fassungslos. Auf einem Verkehrskreisel soll eine riesige Betonfigur installiert werden, ein massives Bauwerk, das nicht nur Fläche versiegelt, sondern auch vollkommen aus der Zeit gefallen wirkt.

In einer Welt, in der wir alle wissen, wie wichtig jede unversiegelte Fläche für unser Klima ist, frage ich mich: Wie kann so ein Projekt überhaupt noch genehmigt werden? Statt den Hügel im Kreisverkehr grün zu lassen oder ihn naturnah aufzuwerten, wird hier wieder zugepflastert, ohne Rücksicht auf unsere Umwelt oder zukünftige Generationen.

Noch dazu stellt sich die Frage der Sicherheit: Was passiert, wenn es zu einem Unfall kommt? Muss man wirklich ein tonnenschweres Monument mitten auf die Strasse setzen?

Ich bin absolut nicht gegen Kunst oder kreative Gestaltung im öffentlichen Raum, aber bitte mit Weitblick und Verantwortungsgefühl. Warum nicht ein leichtes, ökologisches Kunstobjekt? Oder einfach: Natur, Pflanzen, Lebensraum für Insekten? Unsere Erde muss atmen können. Und das bedeutet: so viel wie nötig zubauen, aber so wenig wie möglich. Ich habe für solche Entscheidungen in der heutigen Zeit einfach kein Verständnis.

DENISE KAISER, KAISTEN