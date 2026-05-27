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Widersprüchlicher Wildtierschutz in Rheinfelden

  27.05.2026 Leserbriefe

Mit Erstaunen liest man den Bericht über den Rückbau des Querwegs im Gebiet Wasserloch. Ein 260 Meter langer Abschnitt, der bisher von zahlreichen Velofahrenden als direkte, umweltfreundliche Verbindung nach Möhlin und Zeiningen genutzt wurde, wird nun für den Radverkehr ...

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