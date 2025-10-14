Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Wichtig, dass dieser Ort erhalten bleibt»

  14.10.2025 Hellikon
In Fronarbeit haben sich Marcus Hasler und zwei Kollegen in den letzten Monaten um die Umgebung der Wendelinskapelle gekümmert. Fotos: Janine Tschopp
In Fronarbeit haben sich Marcus Hasler und zwei Kollegen in den letzten Monaten um die Umgebung der Wendelinskapelle gekümmert. Fotos: Janine Tschopp

Der Helliker Marcus Hasler möchte die Wendelinskapelle auch für die Nachwelt erhalten. So hat er sie vor rund fünf Jahren gekauft und sich in den letzten Monaten intensiv um die Umgebungsarbeiten gekümmert. Er würde sich freuen, wenn der schöne Ort künftig ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote