«Wheelie» misslang: bei Motorrad-Sturz verletzt

Beim unnötigen Fahren auf dem Hinterrad stürzte ein Motorrad-Neulenker in Mellingen und verletzte sich mittelschwer. Bei einer Probefahrt auf einer nicht eingelösten Maschine kam in Niederlenz ein weiterer Motorradfahrer zu Fall. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

In Mellingen war es ein 19-Jähriger, der am Mittwoch, um 14.45 Uhr auf der Stetterstrasse in Richtung Stetten unterwegs war. Auf dieser Ausserortsstrecke beschleunigte er seine 500 ccm-Enduro-Maschine und hob das Vorderrad an, um auf dem Hinterrad fahrend zu balancieren. Bei diesem als «Wheelie» bekannten Kunststück verlor er jedoch die Kontrolle über die KTM und stürzte. Eine Ambulanz brachte den jungen Mann ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er einen offenen Beinbruch und musste operiert werden. Noch konnte die Kantonspolizei den Neulenker nicht näher befragen. Sie wird ihn an die Staatsanwaltschaft verzeigen und ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig abnehmen.

Mit Rennmotorrad auf Parkplatz gestürzt

Er sei mit dem Velo gestürzt, erklärte der Mann dem Rettungsdienst, der am Mittwochabend, kurz nach 20.30 Uhr zum Hetex-Areal nach Niederlenz aufgeboten worden war. Während ein Fahrrad fehlte, wies der 33-Jährige Schürfwunden an Armen und Beinen auf. Im Widerspruch zu den knappen Aussagen des Verletzten standen auch Reifen- und Schleifspuren, die zum Eingang der angrenzenden Aldi-Filiale führten. Dort zeugten verschobenen Paletten und beschädigte Waren von einer wuchtigen Kollision.

Später im Spital gab der Mann schliesslich zu, nicht mit dem Velo, sondern mit einem Motorrad gestürzt zu sein. Er habe zuvor daran gearbeitet und sei auf der folgenden Probefahrt auf dem Areal verunfallt. Die Kantonspolizei fand die nicht eingelöste Rennmaschine beschädigt in der nahen Werkstatt des Verunfallten. Sie verzeigte den 33-Jährigen an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis ab.