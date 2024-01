Zum fünften Mal führte der Turnverein Eiken die Aargauische Cross-Meisterschaft durch. Auf dem flachen, ein Kilometer langen Rundkurs wurden am Dreikönigstag gute Zeiten gelaufen. Der Tagessieg ging an Janis Gächter (Uster). Aargauer Meister in der Hauptkategorie wurde Fabian ...