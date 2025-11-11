Wertschätzung für Kommissionsmitglieder

Der Eiker Gemeinderat lud kürzlich alle Kommissionsmitglieder der Gemeinde zu einem Apéro ins Zivilschutzzentrum in Eiken ein. Dieser Einladung folgten gegen 30 Personen. Der Anlass soll zum Ende der Legislatur 2022-2025 eine Wertschätzung für alle sein. Sehr gut ...

Der Eiker Gemeinderat lud kürzlich alle Kommissionsmitglieder der Gemeinde zu einem Apéro ins Zivilschutzzentrum in Eiken ein. Dieser Einladung folgten gegen 30 Personen. Der Anlass soll zum Ende der Legislatur 2022-2025 eine Wertschätzung für alle sein. Sehr gut verköstigt wurden die Kommissionsmitglieder aus der Küche des Zivilschutzzentrums. Bei seiner Begrüssungsrede wies Gemeindeammann Stefan Grunder darauf hin, wie wichtig die Kommissionsmitglieder für die Gemeinde Eiken sind. Ohne sie würde eine Gemeinde gar nicht mehr funktionieren. In der heutigen digitalen und insbesondere schnelllebigen Zeit würden Behördenmitglieder auch immer wieder unter der Gürtellinie angegriffen. Dies nehme in den letzten Jahren leider zu.

Ob es nun Verleumdungen oder üble Nachreden seien: Der Gemeinderat werde es in Zukunft sicherlich sanktionieren. Der Gemeinderat habe grossen Respekt vor allen engagierten Eikerinnen und Eikern, die sich für eine Kommissionsarbeit zur Verfügung stellen oder gestellt haben, so Stefan Grunder. Am Schluss wurden alle im Namen des Gemeinderates mit einem kleinen Präsent geehrt. Beim anschliessenden Apéro gab es noch spannende Gespräche. (mgt)