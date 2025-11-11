Immobilien
Wertschätzung für Kommissionsmitglieder

  11.11.2025 Eiken

Der Eiker Gemeinderat lud kürzlich alle Kommissionsmitglieder der Gemeinde zu einem Apéro ins Zivilschutzzentrum in Eiken ein. Dieser Einladung folgten gegen 30 Personen. Der Anlass soll zum Ende der Legislatur 2022-2025 eine Wertschätzung für alle sein. Sehr gut ...

