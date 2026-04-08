Wer sucht, der findet

Die Windrad-Gegner sind zum Schluss gekommen, dass die Anlage auf Burg das Trinkwasser gefährdet. Ja, es kommen immer wieder neue Argumente zum Vorschein, um die Windkraft zu ...

Zum Artikel «Schon heute zu wenig Wasser», NFZ vom 31. März

Die Windrad-Gegner sind zum Schluss gekommen, dass die Anlage auf Burg das Trinkwasser gefährdet. Ja, es kommen immer wieder neue Argumente zum Vorschein, um die Windkraft zu stoppen. Schade! Ich würde gerne sauberen Strom aus der Steckdose beziehen, der nicht im Ausland produziert wird. Genau das trifft zu, wenn wir die 5 Windrädli aufstellen. Warum kann man nur so eine Abneigung entwickeln. Geben wir doch so einem Projekt eine Chance. Immer noch besser als ein neues AKW.

ROLF MARTI, KIENBERG