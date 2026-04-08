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Wer sucht, der findet

  08.04.2026 Leserbriefe

Zum Artikel «Schon heute zu wenig Wasser», NFZ vom 31. März

Die Windrad-Gegner sind zum Schluss gekommen, dass die Anlage auf Burg das Trinkwasser gefährdet. Ja, es kommen immer wieder neue Argumente zum Vorschein, um die Windkraft zu ...

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