Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wer spart, schwächt die Schweiz

  19.02.2026 Leserbriefe

Die Volksinitiative «200 Franken sind genug» verkauft sich als Entlastung. In Wahrheit ist sie ein gefährlicher Kahlschlag. Eine Halbierung der Radio- und Fernsehabgabe würde der SRG fast 800 Millionen Franken entziehen und damit den medialen Service public massiv ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote