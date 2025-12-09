Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wenn man als «Guck-Loch-Fahrer» in der Polizeikontrolle landet

  09.12.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Nach einer Polizeikontrolle wurde mir vorgeworfen, nur die Fahrerseite der Windschutzscheibe vom Eis befreit und Sommerreifen benutzt zu haben. Der Beamte sprach nebst einer Busse auch von einem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote