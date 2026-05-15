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Wenn Jung und Alt gemeinsam kugeln

  15.05.2026 Wallbach
Von links: Alois Jud (Gemeinderat Wallbach), Diana Bamert (Raiffeisenbank Möh‑ lin), Fabio Keller (Verwaltungsrat Raiffeisenbank Möhlin) und Gaby Hasler (Vize‑ ammann Wallbach). Foto: zVg
Von links: Alois Jud (Gemeinderat Wallbach), Diana Bamert (Raiffeisenbank Möh‑ lin), Fabio Keller (Verwaltungsrat Raiffeisenbank Möhlin) und Gaby Hasler (Vize‑ ammann Wallbach). Foto: zVg

Neues Boule‑Spielfeld im Herzen Wallbachs

Mehr als 50 Personen versammelten sich am 1. Mai im Gemeindezentrum Wallbach zur Einweihung des neuen Boule‑Spielfeldes.

Was als offizieller Anlass begann, wurde rasch zur gelebten Begegnung: Junge spielten engagierte ...

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