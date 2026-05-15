Wenn Jung und Alt gemeinsam kugeln

Mehr als 50 Personen versammelten sich am 1. Mai im Gemeindezentrum Wallbach zur Einweihung des neuen Boule‑Spielfeldes.

Neues Boule‑Spielfeld im Herzen Wallbachs

Mehr als 50 Personen versammelten sich am 1. Mai im Gemeindezentrum Wallbach zur Einweihung des neuen Boule‑Spielfeldes.

Was als offizieller Anlass begann, wurde rasch zur gelebten Begegnung: Junge spielten engagierte Boule-Partien gegen Ältere, begleitet von Austausch, Lachen und regem Miteinander. Das neue Spielfeld ist Teil des Spiel- und Begegnungsplatzes im Zentrum der Gemeinde und soll genau das fördern: Bewegung, Gespräche und das selbstverständliche Zusammentreffen verschiedener Generationen. Boule eignet sich dafür besonders – niederschwellig, gesellig und offen für alle.

Möglich wurde das Projekt dank eines Beitrags aus dem Jubiläumsfonds der Raiffeisenbank Möhlin anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens. Geplant und umgesetzt wurde die Anlage inklusive nachhaltiger Beschattung durch einheimische Bäume von der Hasler Gartenbau AG aus Zuzgen. Mit der Eröffnung des Boule-Spielfeldes fiel zugleich der Startschuss für den Aktionsmonat «Schweiz bewegt» in Wallbach. Der Platz steht sinnbildlich für ein aktives Dorfleben – und für Begegnungen, die bleiben. (mgt)