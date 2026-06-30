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Wenn Flügel wachsen

  30.06.2026 Wallbach
Wundersame Verwandlung: Die Kinder waren hautnah dabei. Foto: zVg
Wundersame Verwandlung: Die Kinder waren hautnah dabei. Foto: zVg

Mit ihrer Leiterin Fabienne Voirol erlebte die Kinderkrippe Wallbach in den letzten Wochen ein Naturschauspiel. Die Kinder beobachteten, wie aus einem Schmetterlings-Ei eine kleine Raupe schlüpfte.

Diese tat sich in der Folge am Fenchelkraut gütlich und wuchs täglich, ehe sich die ...

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