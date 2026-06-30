Wenn Flügel wachsen

Diese tat sich in der Folge am Fenchelkraut gütlich und wuchs täglich, ehe sich die ...

Mit ihrer Leiterin Fabienne Voirol erlebte die Kinderkrippe Wallbach in den letzten Wochen ein Naturschauspiel. Die Kinder beobachteten, wie aus einem Schmetterlings-Ei eine kleine Raupe schlüpfte.

Mit ihrer Leiterin Fabienne Voirol erlebte die Kinderkrippe Wallbach in den letzten Wochen ein Naturschauspiel. Die Kinder beobachteten, wie aus einem Schmetterlings-Ei eine kleine Raupe schlüpfte.

Diese tat sich in der Folge am Fenchelkraut gütlich und wuchs täglich, ehe sich die Raupe nach reichlicher Verspeisung des Grünguts innert zweier Stunden in eine Puppe verwandelte. Was für eine Begeisterung dann eines Morgens, als sich – geschlüpft aus dem Kokon – in der Höhe am Vorhang ein prächtiger Schwalbenschwanz präsentierte, den die Leiterin schliesslich in die Freiheit entliess, was die Kinder mit einem lachenden und einem weinenden Auge begleiteten. (mgt)