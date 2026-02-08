Wenn ein Bundesrat auf ein Bier vorbeischaut

Mit einem grossen Festakt hat die Brauerei Feldschlösschen am Sonntag den Start zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum gefeiert. Bundesrat Albert Rösti kletterte bei seinem ersten Besuch im Bierschloss auf den Kutscherbock des Sechsspänners.

Am Sonntag – genau 150 Jahre nachdem Theophil Roniger und Mathias Wüthrich zum ersten Mal ihr Feldschlösschen-Bier gebraut hatten – lud das Unternehmen zum Festakt. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stiessen auf das Jubiläum an. Bundesrat Albert Rösti war dabei, weil er als Vorsteher des Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation für den Bahnverkehr verantwortlich ist. Der Bahntransport spielt seit der Gründung von Feldschlösschen eine wichtige Rolle. Bereits 1876 wurde Rheinfelden als Brauereistandort gewählt, weil hier ein Bahnhof bestand – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass aus Feldschlösschen die grösste nationale Brauerei werden konnte. Seit 1889 verfügt das Unternehmen über einen eigenen Bahnanschluss. (vzu)

Ausführlicher Bericht in der NFZ vom Dienstag.