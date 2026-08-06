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Wenn das Traummotorrad plötzlich weg ist

  06.08.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Nach der Probefahrt war für mich klar: Dieses Motorrad will ich unbedingt haben. Der Verkäufer und ich einigten uns mündlich auf einen Kaufpreis von 7500 Franken und vereinbarten die Abholung für eine Woche später. Als ich kam, war die Maschine weg: Der ...

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