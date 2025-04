Die Expo Duo ist auf der Zielgeraden

Am 2. Mai, um 17 Uhr, öffnet die Gewerbeausstellung Expo Duo in Etzgen ihre Tore. Sieben Jahre nach der letzten Ausstellung präsentiert sich das regionale Gewerbe dem Publikum. Und das OK? – es biegt gerade gemütlich auf die Zielgerade ein. Ein Besuch auf dem Ausstellungsgelände.

Simone Rufli

ETZGEN. Auf der Webseite läuft der Countdown, zerrinnen die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zur Eröffnung der Expo Duo so unauf haltsam wie unerbittlich. Das OK ist unter Druck, nicht wahr Herr Staudacher? Bauchef Dieter Staudacher, die Ruhe in Person, packt Stativ, Meter und Plan und schreitet gemütlich hinüber zur Wiese neben dem roten Platz bei der Schulanlage in Etzgen. Dort steht er, blinzelt in die Sonne, lächelt und schüttelt den Kopf. «Im Gegenteil. Wir sehen der Ausstellung gelassen entgegen.» Nicht ein bisschen gestresst? Das Lachen wird breiter. «Warum? Wir haben ein gut funktionierendes OK, in dem alle ihre Arbeit geleistet haben. Wir sind nicht gestresst.» Gut, dann eben nicht, aber es gibt sicher noch wichtige Fragen zu klären. Staudacher schüttelt den Kopf. «Auch das nicht. Die letzte OK-Sitzung fand am 1. April statt. Es ist wirklich alles geklärt. Es wird zu keiner Feuerwehrübung kommen.»

Bei der letzten Expo Duo im Jahr 2018 war Dieter Staudacher noch als Aussteller mit dabei. In diesem Jahr ist der Zimmerer aus Leibstadt, der zum ersten Mal im OK einer Gewerbeausstellung ist, Bauchef. «Ich bin mir gewohnt, Baustellen zu organisieren.»

Total 63 Stände

Jetzt kommt der OK-Präsident hinzu. Reto Weiss. Wie sehen wir der Ausstellung entgegen, fragt ihn Staudacher. «Gelassen», sagt Reto Weiss. Ist das abgesprochen? Jetzt lachen beide. «Die Ausstellungsstandorte sind fixiert, das Sicherheitskonzept steht, die Aussteller – die letzten der gut 50 wurden noch nach Meldeschluss rekrutiert – sind informiert. Der Aufbau der total 63 Stände, inklusive Karussell, beginnt am Donnerstag nach Ostern mit den Ausstellern, den Mitgliedern der Gewerbevereine und dem Zivilschutz.» Die Besucher werden die ganze Vielfalt des regionalen Gewerbes und Handwerks vorfinden. Auch die Gastrobetreiber seien parat. Sie sorgen für ein vielfältiges Angebot mit Restaurants, Streetfood und Bar. «Das Ziel ist, Begegnungen in lockerem Rahmen zu ermöglichen, gemischt mit ein bisschen Volksfest-Charakter.» Dazu zählt auch der Blütenflohmi, organisiert vom Elternverein Mettauertal, geplant für Samstag, 3. Mai, von 10 bis 16 Uhr, auf dem Areal der Jehle AG (nur bei guter Witterung).

Dank an die Gemeinde

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mettauertal sei hervorragend und unkompliziert, bedanken sich die beiden. «Wir spüren, dass wir willkommen sind und wissen es sehr zu schätzen, dass uns die Liegenschaften auf dem Ausstellungsgelände offenstehen. Was auch nicht selbstverständlich ist: «Wir verfügen über eine attraktive Tombola mit Losgewinnen im Wert von über 20 000 Franken, mit Soforttreffern und Hauptverlosung.» Auftritte von diversen Musikformationen, das Stapeln von Harassen und eine kleine Budenstadt ergänzen das Programm, in dessen Zentrum ganz klar das regionale Gewerbe stehen wird. Auch die Tagesstrukturen Mettauertal werden sich präsentieren, und zwar in der Mehrzweckhalle, wo sie einen Kinderhüte-Dienst anbieten.

Für Weiss und Staudacher ist die Gewerbeausstellung vor allem das: Wertschätzung und Dank an die Kundschaft. Neue Kunden gebe es auch immer wieder, sagt Staudacher und erzählt von einem Auftrag, den er fünf Jahre nach der Expo Duo 2018 erhalten hat, «weil sich der Kunde gerne an unseren Stand an der damaligen Gewerbeausstellung erinnert hat».

Expo Duo der beiden Gewerbevereine Gewerbe Regio Laufenburg (GRL) und Gewerbe Mettauertal Schwaderloch (GMS) auf dem Areal der Schule in Etzgen. Freitag, 2. Mai, Eröffnungsapéro für geladene Gäste und Aussteller 15 Uhr; Ausstellung 17 bis 21 Uhr. Wirtschaften bis 23 Uhr, Barbetrieb bis 01 Uhr. – Samstag, 3. Mai, Ausstellung 10 bis 21 Uhr, Wirtschaften bis 23 Uhr, Barbetrieb bis 01 Uhr. – Sonntag, 4. Mai, Ausstellung 10 bis 18 Uhr, Wirtschaften bis 19 Uhr. Blütenflohmi organisiert vom Elternverein Mettauertal, Samstag, 3. Mai von 10 bis 16 Uhr, auf dem Areal der Jehle AG (nur bei guter Witterung). www.expoduo.ch