Weniger Wasser, weniger Gewinn

Die Naturenergie Holding AG wird zum 31. Dezember 2025 voraussichtlich mit einem tieferen EBIT abschliessen als im Vorjahr. Vorläufiges EBIT 2025 liegt unter Vorjahresniveau und deutlich über Halbjahresprognose.

Es zeichnet sich ab, dass das EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, rund 214 Millionen Euro betragen wird, hält die Naturenergie Holding in ihrer Mitteilung fest. Das unterschreite den Vorjahreswert um 10 Millionen Euro und überschreite gleichzeitig deutlich die EBIT-Prognose zum Halbjahr 2025, die bei 160 Millionen Euro lag, heisst es weiter.

Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge und einmalige Abgangserträge beeinf lussten den EBIT mit rund 5 Millionen Euro positiv. Im Vorjahr war der EBIT durch Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge und einer einmaligen Rückstellungsauflösung in Höhe von rund 14 Millionen Euro positiv beeinflusst.

Schwache Wasserführung

Das Adjusted EBIT, das die operative Ergebnisentwicklung widerspiegelt, wird voraussichtlich rund 209 Millionen betragen und somit etwa 2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert liegen. Im Vorjahresvergleich fiel die Wasserkraftproduktion deutlich geringer aus. Ursache waren eine schwache Wasserführung am Hochrhein im ersten Halbjahr sowie Naturereignisse im Wallis. Diese Effekte konnten durch hohe Vermarktungspreise und eine deutlich bessere Wasserführung am Hochrhein im zweiten Halbjahr zu einem grossen Teil kompensiert werden.

Die Bruttoinvestitionen sind 2025 um rund 27 Millionen Euro auf nunmehr rund 174 Millionen Euro gestiegen und liegen knapp unter der zum Halbjahr aktualisierten Prognose von 180 Millionen Euro. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf höhere Investitionen zurückzuführen. Diese flossen insbesondere in den Ausbau der Stromnetze sowie in Projekte der erneuerbaren Erzeugungsinfrastruktur. Dazu zählen unter anderem der Ausbau und die Flexibilisierung der Wasserkraft am Hochrhein und im Wallis sowie das Wasserstoff-Reallabor am Wasserkraftwerk Wyhlen.

Diese Einschätzung ist noch vorläufig. Änderungen sind bei der endgültigen Erstellung des Jahresabsch lusses noch mögl ich. Die erforderlichen Gremien-Entscheide stehen noch aus. Die Veröf fentl ichu ng der endg ü ltigen Jahresabschlusszahlen für das Jahr 2025 erfolgt am 2. März 2026. Der Geschäftsbericht wird ebenfalls zu diesem Datum publiziert. (mgt)