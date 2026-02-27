Immobilien
Weniger unnötige teure Bürokratie – darum 6-mal Nein

  27.02.2026 Leserbriefe

Zu den Abstimmungen vom 8. März 2026

Bei der Individualbesteuerung müssen zukünftig Ehepaare zwei Steuererklärungen ausfüllen. Gleichzeitig müssten die Steuerämter in Gemeinden und Kantonen 1,7 Millionen zusätzliche ...

