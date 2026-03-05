Immobilien
Weniger Mineralöl – mehr Kaffee und Container

  05.03.2026 Basel
Die Entwicklung des Umschlags bei den Rheinhäfen in Basel widerspiegelt die gesamtwirtschaftlichen Tendenzen in der Schweiz. Weil in Cressier mehr produziert wurde, sank die Einfuhr von Mineralöl via Rheinumschlag in Basel. Foto: zVg
Rückgang beim Jahresumschlag der Rheinhäfen

Mit 4,7 Millionen Tonnen Jahresumschlag in den schweizerischen Rheinhäfen verzeichnet das vergangene Jahr einen Rückgang von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Haupttreiber ist dabei der Rückgang um 22 Prozent beim ...

