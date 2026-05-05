Weniger Dienstleistungen angefordert

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  05.05.2026 Kaisten
Vreny Carlen (von links), Daniel Hollenstein, Peter Senn und Markus Winter – Stabsübergabe bei den Revisoren. Fotos: zVg
Vreny Carlen (von links), Daniel Hollenstein, Peter Senn und Markus Winter – Stabsübergabe bei den Revisoren. Fotos: zVg

Trotz finanziellem Dämpfer zeigt sich die Spitex Kaisten zuversichtlich

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