Weniger Dienstleistungen angefordert

Am 30. April versammelten sich 71 Mitglieder und 10 Gäste in der Mehrzweckhalle Kaisten zur 34. ordentlichen Generalversammlung der Spitex Kaisten. Präsident Peter Kalt führte die Anwesenden durch ...

Trotz finanziellem Dämpfer zeigt sich die Spitex Kaisten zuversichtlich

Am 30. April versammelten sich 71 Mitglieder und 10 Gäste in der Mehrzweckhalle Kaisten zur 34. ordentlichen Generalversammlung der Spitex Kaisten. Präsident Peter Kalt führte die Anwesenden durch einen gut organisierten Abend.

Der offizielle Teil verlief zügig und reibungslos: Sowohl das Protokoll der letzten Generalversammlung, der Jahresbericht des Präsidenten, der Rückblick der Geschäftsleitung als auch die Jahresrechnung 2025 wurden einstimmig genehmigt. Finanziell musste die Spitex allerdings einen Dämpfer hinnehmen: Aufgrund geringerer angeforderter Dienstleistungen resultierte für das Jahr 2025 ein Minus. Dennoch zeigt sich der Vorstand zuversichtlich und richtet den Blick optimistisch in die Zukunft.

Wahlen und Verabschiedungen

Ein Programmpunkt war die Wiederwahl des Vorstands. Unter der Leitung von Tagespräsidentin Rita Bätscher wurde das bestehende Gremium von den Anwesenden geschlossen im Amt bestätigt, sowie Peter Kalt als Präsident wiedergewählt. Auch «personelle» Veränderungen standen an: Mit Peter Senn und Daniel Holenstein wurden zwei neue Rechnungsrevisoren gewählt und mit grossem Applaus willkommen geheissen. Gleichzeitig verabschiedete man die beiden lang jährigen Revisoren Markus Winter und Revisorin Vreny Carlen mit herzlichem Dank und einem Präsentkorb für ihren engagierten Einsatz.

Zum Abschluss des offiziellen Teils richtete Präsident Peter Kalt seinen Dank an alle Mitarbeitenden, Vorstandsmitglieder, den Gemeinderat sowie die Mitglieder der Spitex Kaisten. Die Mitarbeiterinnen wurden zudem mit einem kleinen Geschenk für ihre wertvolle Arbeit geehrt. Nachdenklich wurde es bei der anschliessenden Präsentation, welche die Geschäftsleiterin Eveline Stocker erstellt hatte. Mit persönlichen Gedanken zu Leben, Werten und dem Tempo unserer Zeit regte sie das Publikum zum Innehalten an.

Für einen stimmungsvollen Ausklang sorgte schliesslich die junge Musikerin Anja Mettler aus Frick. Die talentierte Hackbrettspielerin – Gewinnerin des Prix-Walo-Sprungbretts 2024 in der Sparte Volksmusik – begeisterte mit ihrem Auftritt und erntete dafür grossen Applaus. Beim anschliessenden Imbiss mit Kaffee und Kuchen liessen die Teilnehmenden den Abend in geselliger Runde ausklingen. In angeregten Gesprächen wurde noch lange weiterdiskutiert. (mgt)