Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Weltmusik der besonderen Art

  31.08.2025 Kultur
Unbedingt sehenswert – Aritmija Feat. Sabiha Khan & Vinayak Netke spielen schon zum zweiten Mal exklusiv im Meck. Foto: zVg
Unbedingt sehenswert – Aritmija Feat. Sabiha Khan & Vinayak Netke spielen schon zum zweiten Mal exklusiv im Meck. Foto: zVg

Das Duo «Aritmija» spielt mit den indischen MusikerInnen Sabiha Khan und Vinayak Netke am Freitag, 5. September, 21 Uhr, im Meck in Frick.

Seit 2016 arbeitet das slowenische Duo «Aritmija» mit den indischen Musikern Sabiha Khan und Vinayak Netke zusammen. In den ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote