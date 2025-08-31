Weltmusik der besonderen Art

Seit 2016 arbeitet das slowenische Duo «Aritmija» mit den indischen Musikern Sabiha Khan und Vinayak Netke zusammen. In den ...

Das Duo «Aritmija» spielt mit den indischen MusikerInnen Sabiha Khan und Vinayak Netke am Freitag, 5. September, 21 Uhr, im Meck in Frick.

Seit 2016 arbeitet das slowenische Duo «Aritmija» mit den indischen Musikern Sabiha Khan und Vinayak Netke zusammen. In den wunderschönen Kompositionen verschmelzen indische Klänge mit slowenischer Gitarre. Eine herausragende Begegnung von Ost und West.

Das Duo «Aritmija», bestehend aus zwei fulminanten Gitarristen aus Slowenien, ist schon viele Jahre erfolgreich auf Bühnen in Europa und in Asien unterwegs. Ihr Zusammenspiel erinnert etwas an das legendäre Duo Paco de Lucia und John McLaughlin.

Brücke zwischen den Kulturen

Für ihr Fusion Projekt haben sie sich mit zwei indischen Ausnahmetalenten, Sängerin Sabiha Khan und Tablaspieler Vinayak Netke zusammengetan. Vinayak war mehrfach auf Tour mit Superstars des indischen Subkontinents wie dem genialen Violinisten Subramanian, Sufimeister Nusrat Fateh Ali Khan oder Ghazal-Maestro Ghulam Ali. In dieser Formation zelebrieren sie die Brücke zwischen den Kulturen als reich verziertes Kunstwerk. Durch die Vermählung der Musik aus dem Südosten Europas und der indischen Musikkultur entsteht ein wahres Feuerwerk von komplexen Rhythmen und raffiniert arrangierten Melodien

– geschmückt mit ausdrucksstarkem Gesang, vorgetragen in einer unglaublichen Intensität und Virtuosität, die einen staunen lassen, denn alle vier sind Meister auf ihrem musikalischen Gebiet. (mgt)