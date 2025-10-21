Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wellenbrecher-Kreisel: eine fantasievolle Idee

  21.10.2025 Leserbriefe

«Die Salinen bereiten ihr Geschenk vor», NFZ vom 17.10.
Wie gut, dass die Salinen an ihrem Vorhaben festhalten. Wir finden den Wellenbrecher-Kreisel voll gelungen, wirklich eine tolle und fantasievolle Idee. Hoffentlich trotzt der Wellenbrecher weiter sämtlichen Vorbehalten!

Carlo und Christine Voellmy-Marugg,  Rheinfelden

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote