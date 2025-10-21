Wellenbrecher-Kreisel: eine fantasievolle Idee

«Die Salinen bereiten ihr Geschenk vor», NFZ vom 17.10.

Wie gut, dass die Salinen an ihrem Vorhaben festhalten. Wir finden den Wellenbrecher-Kreisel voll gelungen, wirklich eine tolle und fantasievolle Idee. Hoffentlich trotzt der Wellenbrecher weiter sämtlichen Vorbehalten!



Carlo und Christine Voellmy-Marugg, Rheinfelden