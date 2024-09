Welcher Vogel war denn das?

Gross war die Freude, als im Mai die schweizweit bedrohte Uferschwalbe von Afrika kommend wieder in mehreren Dutzend Paaren den beliebten Brutstandort im Gebiet «Chies» in Zeiningen aufsuchte. Der speziell für diese Vogelart geschaffene Brutplatz in Form eines Sandhaufens wurde bereits im ersten Jahr angenommen. Eine grosse Bereicherung der Biodiversität im Melerfeld.

Leider kam es am Wochenende vom 24./25. August zu einer Verunstaltung der Brutwände durch Graffiti-Sprayer, obwohl eine Infotafel auf die Vögel hinweist und das Areal auf drei Seiten eingezäunt ist. Zum Glück haben die Jungvögel die Brutröhren bereits verlassen. Strafanzeige gegen Unbekannt ist erfolgt. Zurückgelassene Handschuhe könnten auf die Täter hinweisen. (mgt)