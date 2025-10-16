Weiterer Derbysieg

4. Liga: FC Laufenburg-Kaisten – FC Eiken 0:3

Am zurückliegenden Samstag durfte der FC Eiken einen weiteren Derbysieg mit 0:3 auswärts beim FC Laufenburg-Kaisten feiern. Den Sieg konnten die Spieler an der hela feiern. Nach Toren von Joel Siegrist, Marc Troller und von Heinz Gärtner gab es für die Mannschaft Punkte. Nach dem kürzlichen 5:0-Sieg gegen den FC Wallbach-Zeiningen blieb man auch im zweiten Derby ohne Gegentor. Die Mannschaft, unter ihrem neuen Trainer Roberto Rizza, scheint in der Liga angekommen zu sein. Am kommenden Samstag, 18. Oktober, findet das letzte Heimspiel in dieser Vorrundensaison statt. Um 18 Uhr wird auf den Sportanlagen Netzi in Eiken das Spiel gegen den SV Sissach angepfiffen. Die Verantwortlichen sowie die Mannschaft freuen sich auf viel Besuch am Raclette-Plausch im Clubhaus.

Die zweite Mannschaft gewann den Spitzenkampf gegen die Gäste aus dem Baselbiet deutlich mit 5:2. Damit konnte sich das Team von Fabian Bilic vorzeitig für die Aufstiegsrunde in der Rückrundensaison 2025/2026 qualifizieren. Am Sonntag, 19. Oktober, findet das letzte Heimspiel in dieser Vorrundensaison statt. Um 17 Uhr wird auf den Sportanlagen Netzi in Eiken das Derby gegen den FC Laufenburg-Kaisten angepfiffen. Auf zahlreiche Unterstützung freut sich die 2. Mannschaft des FC Eiken. (mgt)