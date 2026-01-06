WEITBLICK VON DER BELCHENFLUE

Die traditionelle «Speck-weg» Tour» vom Veloclub Zeiningen führte im zu Ende gehenden Jahr ins Baselbiet und ins Solothurnische, ins Hauensteingebiet, mit Mittagshalt im Berghaus Oberbölchen. Mehr als 20 Bikerinnen und Biker freuten sich bei winterlich frostigen, aber ...

Die traditionelle «Speck-weg» Tour» vom Veloclub Zeiningen führte im zu Ende gehenden Jahr ins Baselbiet und ins Solothurnische, ins Hauensteingebiet, mit Mittagshalt im Berghaus Oberbölchen. Mehr als 20 Bikerinnen und Biker freuten sich bei winterlich frostigen, aber trockenen Verhältnissen, die Tagestouren von Eptingen aus in Angriff zu nehmen. Hubi Guthauser ist es gelungen, mit seinem fundierten Tourenschatz für alle einmalige, landschaftliche Höhepunkte zu ermöglichen. Unvergesslich dabei, der Abstecher auf die Belchenflue (1098m.ü.M.) mit ihrer einzigartigen Rundsicht: oben Sonne, unten die Nebeldecke über dem Mittelland und auf der Nordseite der Blick Richtung Panorama des Schwarzwaldes. (mgt)



