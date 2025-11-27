Weihnachtsmarkt in Wittnau

Am kommenden Samstag, 29. November, ab 14 Uhr, findet auf dem «Gnossiplatz» in Wittnau der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. 32 Marktstand- und Beizli-Betreiber, so viele wie schon lange nicht mehr, freuen sich auf Besuch. Der Samichlaus kommt vorbei und auch die Chlausbar ...

Am kommenden Samstag, 29. November, ab 14 Uhr, findet auf dem «Gnossiplatz» in Wittnau der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. 32 Marktstand- und Beizli-Betreiber, so viele wie schon lange nicht mehr, freuen sich auf Besuch. Der Samichlaus kommt vorbei und auch die Chlausbar öffnet. Der VVW wünscht allen Betreibern und Gästen einen wunderschönen Markt und eine besinnliche Weihnachtszeit. (mgt)