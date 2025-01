Wegner-Hänggi und Hasler treten wieder an

Wallbach: Drei Gemeinderäte kandidieren nicht mehr

Zu den Gemeinderatswahlen für die Amtsperiode 2026/29 treten in Wallbach zwei von fünf bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zur Wiederwahl an, wie die Gemeinde nun in einer offiziellen Mitteilung erklärt.

Am 15. Juni wird gewählt

Marion Wegner-Hänggi (Die Mitte), seit 2018 im Gemeinderat und seit 2022 Frau Gemeindeammann, sowie Gemeinderätin Gaby Hasler (parteilos), seit 2022 im Gemeinderat, stellen sich der Wiederwahl. Der erste Wahlgang der Gemeinderatswahl findet am 15. Juni 2025 statt, ein allenfalls notwendiger zweiter Wahlgang ist auf den 10. August 2025 angesetzt. Auf eine erneute Kandidatur verzichten Vizeammann Roland Jegge (SVP), Gemeinderat Werner Bitter (parteilos) und Gemeinderätin Jris Pümpin Reiffer (SVP), welche seit zwölf Jahren im Gemeinderat vertreten sind. Gemäss Gemeindeordnung werden Gemeindeammann und Vizeammann aus der Mitte der gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in separaten Urnengängen gewählt. Um die gesetzlich vorgegebenen Fristen einhalten zu können, ist deshalb der erste Wahlgang vergleichsweise früh angesetzt: Der erste Urnengang für die Wahl von Gemeindeammann und Vizeammann wird am 28. September 2025 stattfinden, ein allenfalls notwendiger zweiter Wahlgang am 30. November 2025. (mgt)