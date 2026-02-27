Immobilien
Wechsel im Vorstand des Frauenturnvereins Zeihen

  27.02.2026 Zeihen
Von links nach rechts: Corinne Ebert, Barbara Brändle, Silvia Birri. Foto: zVg
Von links nach rechts: Corinne Ebert, Barbara Brändle, Silvia Birri. Foto: zVg

Zur 57. Vereinsversammlung des Frauenturnvereins Zeihen begrüsste die Präsidentin Anita Riner 14 Anwesende im Restaurant Rössli. Die Präsidentin führte souverän und zügig durch die Versammlung. Unter dem Traktandum Wahlen war erfreulich die Aufnahme von Barbara ...

