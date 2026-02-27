Wechsel im Vorstand des Frauenturnvereins Zeihen

Zur 57. Vereinsversammlung des Frauenturnvereins Zeihen begrüsste die Präsidentin Anita Riner 14 Anwesende im Restaurant Rössli. Die Präsidentin führte souverän und zügig durch die Versammlung. Unter dem Traktandum Wahlen war erfreulich die Aufnahme von Barbara ...

Zur 57. Vereinsversammlung des Frauenturnvereins Zeihen begrüsste die Präsidentin Anita Riner 14 Anwesende im Restaurant Rössli. Die Präsidentin führte souverän und zügig durch die Versammlung. Unter dem Traktandum Wahlen war erfreulich die Aufnahme von Barbara Brändle als neuem Vereinsmitglied. Demgegenüber standen einige Austritte und ein Übertritt von Aktiv- in Passivmitgliedschaft.

In ihrem Jahresrückblick streifte die Präsidentin durchs bunte Vereinsjahr 2025 mit der Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne als einem Höhepunkt. Der von Corinne Tögel vorgetragene Reisebericht der Vereinsreise ins Glarnerland sorgte für einige Schmunzler. Einen zentralen Programmpunkt bildeten die Gesamterneuerungswahlen. Anita Riner (Präsidentin), Ursula Meier (Technische Leiterin), Christina Renevey (Aktuarin), Corin Suter und Patricia Profico (Rechnungsrevisorinnen) sowie Beatrice Malta (Fahnenträgerin) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dazu kam es zu personellen Veränderungen im Vorstand. Die zurücktretende Silvia Birri (Vizepräsidentin) übergab ihr Amt an Theres Pietsch und als neue Kassiererin folgt Manuela Meier auf Corinne Ebert. Die Vorstandsarbeit der beiden Austretenden wurde durch die Präsidentin Anita Riner gebührend gewürdigt und verdankt, dies verbunden mit einem grossen Applaus und einem Präsent. Unter dem Traktandum Verschiedenes wurde Corinne Ebert für ihre langjährige Vorstandstätigkeit, ihr grosses Engagement im Metzgete-OK sowie für ihre Vereinstreue zum Ehrenmitglied ernannt. Anita Riner dankte allen Anwesenden für ihre tatkräftige Unterstützung. Die Versammlung klang bei einem köstlichen Dessert, angeregten Gesprächen und dem gemeinsamen Durchblättern der von Katharina John liebevoll gestalteten Fotobücher des Vereinsjahres in gemütlicher Runde aus. (mgt)