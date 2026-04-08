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Wechsel im Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Regio Laufenburg

  08.04.2026 Kaisten
Peter Müller (von links), Hans-Jürg Fischer, Nina Reber, Peter Reber, Corinne Lenzin, Andreas Oeschger und Michaela Müller. Foto: zVg
Peter Müller (von links), Hans-Jürg Fischer, Nina Reber, Peter Reber, Corinne Lenzin, Andreas Oeschger und Michaela Müller. Foto: zVg

Der Einladung zum Mitgliederanlass mit Bekanntgabe der Resultate der Urabstimmung folgten viele Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Sie erlebten in der Sporthalle Kaisten einen abwechslungsreichen Anlass.

Ein besonderes Highlight des Abends war der musikalische Auftritt von Peter ...

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