Wechsel im Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Regio Laufenburg

Ein besonderes Highlight des Abends war der musikalische Auftritt von Peter ...

Der Einladung zum Mitgliederanlass mit Bekanntgabe der Resultate der Urabstimmung folgten viele Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Sie erlebten in der Sporthalle Kaisten einen abwechslungsreichen Anlass.

Der Einladung zum Mitgliederanlass mit Bekanntgabe der Resultate der Urabstimmung folgten viele Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Sie erlebten in der Sporthalle Kaisten einen abwechslungsreichen Anlass.

Ein besonderes Highlight des Abends war der musikalische Auftritt von Peter Reber gemeinsam mit seiner Tochter Nina. Mit ihren einfühlsamen Liedern und persönlichen Zwischentönen sorgten sie für eine warme, emotionale Atmosphäre und begeisterten das Publikum.

Neben dem kulinarischen und musikalischen Teil informierten Andreas Oeschger, Präsident des Verwaltungsrats und Marc Meier, Vorsitzender der Bankleitung über die Geschäftsentwicklung der Raiffeisenbank Regio Laufenburg, aktuelle Herausforderungen im Bankenumfeld sowie über das starke regionale Engagement der Genossenschaftsbank. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter hatten im Rahmen einer Urabstimmung Gelegenheit, über sämtliche Anträge des Verwaltungsrates zu befinden. Alle Traktanden wurden mit deutlichen Mehrheiten angenommen. Ebenso genehmigt wurde die Jahresrechnung 2025 mit einer Zustimmung von 99,77 Prozent. Ebenfalls genehmigt wurde die beantragte Verzinsung der Anteilsscheine in der Höhe von 6,0 Prozent.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Im Rahmen der Urabstimmung wurden die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates A ndreas Oeschger, Hans-Jürg Fischer, Corinne Lenzin und Rafael Wächter für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren wiedergewählt. Andreas Oeschger wurde zudem als Präsident des Verwaltungsrates bestätigt.

Neu in den Verwaltungsrat wählten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter Michaela Meier.

Sie übernimmt das Amt von Peter Müller, der seine Tätigkeit im Verwaltungsrat nach 24 Jahren abschliesst. Die Raiffeisenbank Regio Laufenburg dankt Peter Müller herzlich für sein langjähriges Engagement. Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg hat er die strategische Entwicklung der Bank entscheidend mitgeprägt und sich mit grosser Verantwortung für die Genossenschaft und die Region eingesetzt.

Nähe zu den Mitgliedern

Die Verbindung von persönlicher Begegnung, kulturellem Erlebnis und genossenschaftlicher Mitbestimmung verdeutlicht einmal mehr die Werte von Raiffeisen: Nähe, Transparenz und Verantwortung. Die Raiffeisenbank Regio Laufenburg bedankt sich bei allen Teilnehmenden herzlich für das Vertrauen, das Interesse und die aktive Mitwirkung am genossenschaftlichen Grundgedanken. (mgt)